Киев, , 09:06 — REGNUM

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко жители города Хмельницкий оказали далеко не самый радушный приём. Населённый пункт политик посетил в рамках предвыборного тура перед парламентскими выборами. Видео встречи на своей странице в Facebook опубликовал депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко.

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На карах слышно, как граждане выкрикивают слово «Ганьба!» («Позор!» по-украински (Позор! — ИА REGNUM ) в адрес приветствующего их Порошенко.

https://www.facebook.com/aleksandr.onyshenko/videos/1172561562927254/

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Порошенко освистали на его предвыборном митинге в Киеве

Как сообщало ИА REGNUM, это далеко не правый подобный случай проявления «народной любви» по отношению к бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Так, криками «Ганьба!» в марте 2019 года тогдашнего украинского лидера встречали члены организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), связанной с экстремистской группировкой «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это произошло во время выхода Порошенко из местной филармонии, где проводилась заседание совета регионального развития.

Также в марте Порошенко был освистан на встрече с избирателями, которая проходила на Михайловской площади Киева. Когда политик и его супруга поднялись на сцену, люди в толпе стали кричать «Позор, позор!», «Порошенко, пошел прочь», «Мародёр». При этом полиция не предпринимала никаких действий против противников Порошенко.

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