Вашингтон, , 09:00 — REGNUM

Сообщения об антисанитарии в центре для содержания детей нелегалов в американском штате Техас выдуманы журналистами, заявило министерство внутренней безопасности США, передает телеканал «Россия 24».

Так, утверждают в ведомстве, информация о кожных заболеваниях, о дефиците воды и еды в центре — безосновательны.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что иммиграционная и таможенная полиция США начнет выдворять «миллионы нелегальных мигрантов» уже на следующей неделе, однако позже американский лидер отложил свое решение на две недели.

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