Вильнюс, , 08:59 — REGNUM

Литовские пограничники начали использовать антидроновое оборудование на границе с российской Калининградской областью и Белоруссией. Об этом информирует госпогранслужба, передает Балтийская служба новостей.

Представитель Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис уточнил, что для военных закуплены три устройства, позволяющие пресечь полеты беспилотных аппаратов. Антидроны блокируют управляющий беспилотником сигнал, позволяют перехватить летательный аппарат и посадить его на землю.

На границе с Россией и Белоруссией чаще всего фиксируются несанкционированные полеты. Дроны способны вести незаконное наблюдение за деятельностью литовских структур, собирать секретную информацию или помогать контрабандистам, добавил Мишутис.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее литовские аналитики предупредили об «экспансии Кремля», которая якобы осуществляется через бизнес, в частности, через транспортную отрасль.

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