Киев, , 09:11 — REGNUM

Телеканал «Прямой», принадлежащий, по данным СМИ, экс-президенту Украины Петру Порошенко, проведёт флешмоб в поддержку грузинского журналиста, который в прямом эфире обматерил президента России Владимира Путина, сообщило 7 июля издание Strana.ua со ссылкой на собственные источники.

Детали флешмоба пока неизвестны.

Напомним, ранее в эфире телеканала «Рустави-2» журналист Георгий Габуния разразился длинной нецензурной речью в адрес президента РФ. Позже выходку журналиста осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили и глава правительства Мамука Бахтадзе.

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