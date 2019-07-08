Пекин, , 08:40 — REGNUM

Поездка председателя КНР Си Цзиньпина в Россию на празднование Победы в 2020 году пока не подтверждена. Об этом заявили представители китайского МИД.

Китай готов отпраздновать 75-ю годовщину Победы во Второй мировой войне вместе с Россией и всем международным сообществом. И Китай, и Советский Союз ценой тяжкой жертвы внесли огромный вклад в Победу, отметили в ведомстве.

При этом не уточняется, совершит ли китайский лидер визит в РФ ради участия в торжествах, сообщают РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин пригласил президента США Дональда Трампа и руководителей ряда стран принять участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Американский лидер, уточнил Ушаков, отреагировал на приглашение «очень позитивно».

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