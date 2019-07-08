Париж, , 08:42 — REGNUM

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ситуация, связанная с забастовкой учителей во время проведения итоговых экзаменов, ни в коем случае не может быть решена путем «взятия в заложники наших молодых людей и их семей», сообщает Le Figaro.

«Все под контролем. Могут быть разногласия, но они ни в коем случае не могут быть решены путем взятия в заложники наших молодых людей и их семей», — отметил Эммануэль Макрон.

Забастовки учителей, проверяющих итоговые школьные экзамены во Франции, были нацелены на то, чтобы вынудить правительство возобновить переговоры о реформах средней школы и бакалавриата. Учителя отказались вводить данные кандидатов, а также, в некоторых случаях, вернуть копии работ.

Напомним, во Франции выпускники в возрасте 17−18 лет сдают итоговый школьный экзамен — БАК, который может серьезно повлиять на поступление в университеты.