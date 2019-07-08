Тегеран, , 08:54 — REGNUM

Захват Британией танкера на прошлой неделе у берегов Гибралтара было «актом угрозы и неправомерным действием». Об этом, как передает агентство Reuters, заявил в понедельник, 8 июля, министр обороны Ирана Амир Хатами в прямом эфире государственного телевидения.

Хатами также сообщил, что сбитый Ираном в прошлом месяце американский беспилотник следует рассматривать как предупреждение о том, что Исламская Республика будет защищать свои границы.

Представители Вашингтона утверждали, что беспилотник был сбит над международными водами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гибралтаре кораблями британских королевских ВМС был задержан танкер Grace 1, следовавший под флагом Панамы. Представители официального Лондона сообщили, что данный танкер якобы доставлял иранскую нефть в Сирию в обход санкций.