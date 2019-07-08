Аддис-Абеба, , 08:38 — REGNUM

Эфиопия предоставит две телекоммуникационные лицензии многонациональным мобильным компаниям. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление высокопоставленного чиновника.

По его словам, правительство страны впервые откроет один из последних закрытых рынков телекоммуникационных услуг в мире. Кроме того, правительство Эфиопии намерено предложить иностранным компаниям миноритарную долю в пакете акций единственного оператора Ethio Telecom.

«Мы объявили структуру рынка 'два плюс один'», — заявил министр финансов страны Эйоб Текалин, имея в виду две новые лицензии и 49% долю в монопольном операторе Ethio Telecom.

Открытие рынка телекоммуникационных услуг Эфиопии считается большим шагом в либерализации экономики страны, начатой в прошлом году премьер-министром Абием Ахмедом. Телекоммуникационная отрасль обслуживает около 100 миллионов человек. Ахмед вступил в должность в 2018 году и объявил о ряде крупных экономических и политических реформ. Из всех шагов по открытию экономики для частных инвестиций правительство Ахмеда быстрее всего движется в телекоммуникационном секторе, сообщает агентство.

Рынок телекоммуникационных услуг Эфиопии являлся одним из последних закрытых в мире. Многонациональные телекоммуникационные компании с нетерпением ждали объявления правительства о перестройке структуры рынка после того, как в прошлом месяце парламент принял законопроект, определяющий сферу регулирования сектора.

На эфиопский рынок намерены выйти Vodafone, MTN, Orange и Etisalat.