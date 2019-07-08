Каракас, , 08:27 — REGNUM

Заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро в воскресенье, 7 июля, о сохранении за Владимиром Падрино поста министра обороны опровергло слухи об отставке высшего военного руководства страны. Об этом передает агентство Reuters.

«Я решил утвердить … Владимира Падрино на посту министра, чтобы именно он, с его характером, умом, мог продолжать работу по руководству войсками», — сказал Мадуро во время выступления, транслируемого по государственному телевидению.

Падрино занимает пост министра обороны Венесуэлы в течение пяти лет, тогда как большинство его предшественников — не более одного года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом Венесуэлы и с тех пор безуспешно пытается захватить власть в Боливарианской Республике. Успех инспирированного Вашингтоном госпереворота зависит от того, на чью сторону встанут венесуэльские военные. До сих пор они сохраняют верность законно избранной власти в стране.