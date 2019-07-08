Вашингтон, , 08:08 — REGNUM

Работу президента США Дональда Трампа одобряют 44% американцев — это максимальный показатель со дня его инаугурации в 2017 году. На рейтинге Трампа положительно сказалась успешная экономическая политика его администрации, следует из данных опроса Langer Research Associates.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Не одобряют деятельность главы США 53% респондентов. Затруднились с оценкой около 3% опрошенных.

Опрос проводился по заказу телекомпании АВС и газеты The Washington Post. Ранее по итогам такого опроса положительно оценивали работу Трампа не более 42% опрошенных, отрицательно — 53%.

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Успешной экономическую политику считает Трампа 51%респондентов, неуспешной — 42%. Для внешней политики показатели, соответственно, 40% и 55%.

Вместе с тем Трамп проиграл бы всем пяти политикам, имеющим наибольшие шансы на выдвижение в президенты от Демократической партии США. В случае выборов «сегодня» действующий лидер уступил бы Джо Байдену, Берни Сандерсу, Элизабет Уоррен, Питу Буттеджаджу и Камале Харрис.

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