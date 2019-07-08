Париж, , 08:02 — REGNUM

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что выход компании Total из участия в спонсировании Олимпийских игр (ОИ) 2024 года во Франции под давлением мэра Парижа является «не очень хорошей идеей», сообщает Le Figaro.

«Это не очень хорошая идея», — заявил глава государства, комментируя отказ нефтяной группы, объявленный в начале июня.

«Проще отказаться от частных денег, дав моральные уроки, чем найти их, поэтому теперь мы должны мобилизовать всех французских спонсоров», — добавил глава государства.

«Total должен участвовать в политике экологического перехода, мы должны им помочь. И если Total сможет вкладывать деньги в финансирование «зеленых игр» и вкладывать деньги в финансирование перехода, это хорошо», — подчеркнул Эммануэль Макрон.

Напомним, в конце марта мэр Парижа Анн Идальго написала руководителю Организационного комитета Олимпийских игр 2024 года Тони Эстангету письмо с требованием провести «зеленые игры» и не прибегать к спонсорам, активно работающим в области добычи полезных ископаемых.

Читайте также: СМИ: Париж станет более доступным для инвалидов к ОИ-2024