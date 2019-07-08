Париж, , 07:33 — REGNUM

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился в Лионе с мэром города Жераром Колломбом, а в понедельник, 8 июня, состоится встреча с главой метрополии Дэвидом Кимельфельдом в преддверии муниципальных выборов, которые пройдут в марте 2020 года, сообщили в Елисейском дворце.

Воспользовавшись поездкой в Лион на финал Кубка мира среди женщин, глава государства в воскресенье вечером, 7 июня, отобедал с бывшим министром внутренних дел и мэром Лиона Жераром Коломбом, а на следующий день президент встретится с его соперником на муниципальных выборах Дэвидом Кимельфельдом.

В связи с предстоящими муниципальными выборами Жерар Коломб не скрывает своего желания баллотироваться на пост главы метрополии, а не в мэрию Лиона, поскольку больше не удастся совместить две позиции, но Девид Кимельфельд полон решимости не сдавать позиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Жерар Коломб покинул правительство Франции, чтобы стать мэром Лиона, и оказался вовлеченным в спор о преемственности с Девидом Кимельфельдом.

Ранее по теме: Жерар Коломб: «Да, я возвращаюсь в Лион»