Хартум, , 07:19 — REGNUM

В субботу, 6 июля, госдепартамент Соединенных Штатов приветствовал соглашение, достигнутое между правящим Военным советом Судана и коалицией оппозиционных и протестных групп, назвав его «важным шагом вперед». Соглашение касается разделения полномочий в течение трех лет, передает информационное агентство Reuters.

В заявлении госдепартамента США говорится, что спецпосланник страны по Судану Дональд Бут в ближайшее время вернется в регион.

«Соглашение между «Силами за свободу и перемены» и Переходным военным советом о создании суверенного совета является важным шагом вперед, — отметили в госдепартаменте. — Мы с нетерпением ожидаем немедленного возобновления доступа к интернету, создания нового законодательного органа, несения ответственности за насильственное подавление мирных протестов и проведение свободных и справедливых выборов».

Соглашение между враждующими сторонами было достигнуто в пятницу, 5 июля, при посредничестве Африканского союза и Эфиопии. Соглашение возродило надежды на мирную передачу власти в стране, охваченной внутренними конфликтами и многолетним экономическим кризисом.

Как передавало ИА REGNUM, 11 апреля военные в Судане свергли президента страны Омара аль-Башира. Власть перешла к Переходному военному совету. Жители, однако, не прекратили протестов и требовали перехода власти к гражданскому правительству.