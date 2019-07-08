8 июля 2019 | Время чтения 7 мин

Азербайджанские производители, ориентированные на экспорт, получат свою порцию выгоды от участия страны в этих международных проектах. И в общем все это приведет к дальнейшему развитию Азербайджана и его экономического потенциала.

Мира Гасанова, , 07:09 — REGNUM

В ближайшие дни в Азербайджан прибудет еще один поезд с контейнерами из Китая. Железнодорожный состав, отправленный из города Циань, везет 45-футовые и 40-футовые контейнеры общим числом 36 единиц. Они уже достигли порта Актау в Казахстане и будут переправлены в Алятский порт фидерным судном «Туркестан».

Иван Шилов © ИА REGNUM

Проект осуществляется в рамках сотрудничества по организации движения контейнерных поездов по Международному транскаспийскому транспортному маршруту, достигнутого на втором форуме «Один пояс, один путь» между дочерней компанией ЗАО «Азербайджанские железные дороги» ООО «АЖД Контейнер» и китайской компанией Xi'an Continental Bridge International Logistics Co. Ltd. Проект предусматривает в 2019 году отправку 30 контейнерных поездов. Таким образом, международный транспортный коридор Восток — Запад или Транскаспийский международный транспортный маршрут, являющийся инициативой транспортно-логистических компаний из Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции для перевозки грузов из Китая в Европу через Каспийское море, на логистическую инфраструктуру которого приходятся 10 тысяч километров ж/д сетей, 10 морских портов, 70 тысяч единиц подвижного состава, частью которого стала построенная по инициативе Азербайджана железная дорога Баку — Тбилиси — Карс, наряду с проектом Север — Юг, пролегающим из Индии в Россию, становится для Азербайджана следующим важнейшим этапом в реализации экономической стратегии по диверсификации и развитию секторов, не связанных с нефтью и газом.

Отметим, что сегодня число стран, присоединившихся к транспортным проектам Восток — Запад и Север — Юг, превышает десять, и их число, похоже, будет увеличиваться. Азербайджан в силу своего уникального географического положения является единственной страной, которая участвует в обоих проектах. Это позволяет говорить об этой стране как одном из международных хабов. Напомним, что Баку в последние годы стал уделять повышенное внимание модернизации железнодорожных систем и строительству и реконструкции автомобильных дорог, был построен крупнейший на каспийском побережье морской порт, грузоперевалочная способность которого составляет около 25 миллионов тонн, проложена железная дорога Баку — Тбилиси — Карс, соединяющая Азербайджан с Турцией и Европой. Этот путь стал и недостающим звеном в сообщении между Европой и Азией, открыв возможности для других стран использовать эти транспортные коммуникации.

Сегодня, по мнению бакинского политолога Тофика Аббасова, вопросы коммуникаций, контроль над транзитами обретают стратегическую значимость, между разными полюсами идет ожесточенное, пока еще негласное противостояние, чтобы как можно более уверенно закрепиться вдоль трансконтинентальных транзитов. Этим занимается Европейский союз, Китай, который продвигает проект «Один пояс, один путь», на это обращены взоры США, которые действуют через своих европейских партнеров, американцы считают важным физическое присутствие во всех регионах мира, чтобы чувствовалось их дыхание. Все, что связано с трансазиатскими, евроазиатскими маршрутами, находится в непосредственном поле зрения США, которые так или иначе влияют на настроения своих союзников, тем более на позиции их оппонентов.

«По этой причине, когда в прошлом году президент Азербайджана Ильхам Алиев проводил консультации с Ангелой Меркель в Баку, с президентом Италии Серджо Маттареллой и другими политиками, представляющими ЕС, встречался с Эммануэлем Макроном в Париже, они, как правило, уделяли повышенное внимание тому, какова ситуация в Азербайджане, и не только в качестве лидера Южного Кавказа, но и важного игрока, который принимает большое участие в обеспечении энергобезопасности европейского континента, а также открывает врата для важных акторов на Восток, тем более что дальше — Центральная Азия, где тоже сформирован формат 5+1 при участии США. Поэтому они непосредственно говорили о том, насколько важно сохранение стабильности в Азербайджане, вокруг Азербайджана, во всем Южно-Кавказском регионе, с тем, чтобы действующие транзиты и те, которые предполагаются в скором времени реализовать с помощью масштабных евроструктурных проектов, были бы в надежной защищенности от всех видов беспокойства, нестабильности, негативных влияний», — говорит Аббасов.

Азербайджан уже осуществил несколько успешных проектов в направлении Запада — это и TANAP, и TAP, и Баку — Тбилиси — Карс. Европейские практики и прагматики знают, что Баку играет ключевую роль в восточной политике, и надеются, что Азербайджан будет и дальше активно продвигать свои инициативы по усилению коммуникативного реноме Южного Кавказа. Это для западного полюса является задачей номер один, поскольку Европа нацелена на то, чтобы развивать отношения с Ираном, с Китаем, Индией, а Америка не может оставаться безучастной в этих процессах, она пытается усилить контроль и пробить свое физическое участие в этих проектах. Прежде всего, о растущих объемах своих поставок в западном направлении думают Китай и Индия. Новые маршруты через Индийский океан, Персидский залив при участии Пакистана и Ирана непосредственно соприкасаются с интересами Азербайджана. И проект Юг — Запад, пролегающий из Индии в Пакистан, Иран, Азербайджан, Грузию, является одним из главных с точки зрения развития торгово-экономических отношений и обеспечения товарных поставок, а роль Азербайджана как главного узлового пункта имеет колоссальное значение. «Все уже сейчас зависит от того, как быстро в Грузии завершится строительство глубоководного порта Анаклия на Черном море, тогда уже маршрут будет считаться действующим», — считает политолог.

Вопросом недалекого будущего называет Тофик Аббасов реализацию маршрута Юг — Запад, о котором договорились Иран, Азербайджан и Грузия при непосредственном интересе Индии и Китая. Транспортный коридор Юг — Запад рассчитан на перевозку грузов между ЕС и Индией. Данный коридор уменьшает потерю времени на перевозку грузов. Согласно подсчетам, по этому транспортному коридору доставка грузов осуществляется в течении семи дней, тогда как время, затраченное на альтернативных маршрутах, составляет 35−37 дней. И хотя проект пока существует концептуально, еще не подписан ни один документ, очень серьезная ситуация сложилась вокруг Ирана, ввиду большой его перспективы он обязательно найдет свое решение в ближайшее время, считает бакинский эксперт.

По его словам, «так или иначе ситуация вокруг Ирана будет урегулирована и регион вернется в лоно активных экономических действий. Азербайджан — ключевой компонент всех этих маршрутов. Он проявляет способность очень гармонично и прагматично реагировать на любые изменения в регионе и вокруг него, показывает свою физическую готовность к участию и подключению всего своего транспортно-коммуникационного потенциала, посылает своими действиями месседжи партнерам о том, что, несмотря на наличие нагорно-карабахского конфликта, строго контролирует ситуацию, выполняет свои обязательства в срок и в полном объеме».

Такой крупный игрок, как Россия, тоже заинтересован в сохранении стабильности в регионе и предлагает свой транспортный путь Север — Юг, главная колея которого будет проходить также через Азербайджан. При этом есть возможность задействовать и центрально-азиатский регион — из России в Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, далее в Индию и дальневосточный регион. Ведущие мировые игроки понимают: во всех экономических операциях.

Готовность Азербайджана к подключению к крупнейшим мировым транспортным коридорам не вызывает сомнения у участников проектов. Ведь, согласно оценке Давосского всемирного экономического форума, по качеству дорог Азербайджан занимает уже 34-е место в мире. За счет этого стране удалось улучшить и бизнес-среду, поскольку наличие современной транспортной инфраструктуры создает благоприятные условия как для внутренних, так и внешних инвестиций. И вот в последнем отчете Doing Business Всемирного банка Азербайджан уже на 25-й ступени в мире, улучшив при этом свою позицию на рекордный показатель — 32 ступени и войдя в десятку самых реформаторских стран.

В Азербайджане пересекаются транспортные магистрали нескольких видов — автомобильного транспорта, железных дорог, аэропортов и морских портовых служб, что удовлетворяет современные потребности международной логистики и позволяет оказывать взаимоподдержку в случае чрезвычайных ситуаций. Так, когда в январе 2016 года в течение нескольких суток был наложен запрет на турецкий грузовой транзит через Россию в Центральную Азию, Баку оперативно выработал новый тариф, а также сумел перестроить работу Каспийского морского пароходства и системы паромной переправы для приема потока транзитных автомобилей. Опыт бакинского порта Алят был мгновенно перенят Казахстаном, где было принято решение об обновлении системы работы казахстанского порта Актау.

Превращение Азербайджана в хаб на пути международных транспортных проектов позволит стране получать выгоду не только непосредственно от транзита, но и от развития сервисной службы. Вдоль линий магистралей будут развиваться торговые моллы, заправочные станции, автосервисы, мотели и кафе, туристические центры. Еще одна возможность для получения дополнительной прибыли — введение платы за использование автомагистралей. Ну и, разумеется, азербайджанские производители, ориентированные на экспорт, тоже получат свою порцию выгоды от участия страны в этих международных проектах. Все это приведет к дальнейшему развитию Азербайджана и его экономического потенциала, а также укреплению престижа страны среди его зарубежных партнеров.