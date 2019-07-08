Чита, , 05:57 — REGNUM

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов продолжает формировать свою команду в региональном правительстве. Сегодня, 8 июля, его пресс-служба известила сразу о шести назначениях.

Так, исполняющим обязанности заместителя председателя правительства — министра экономического развития Забайкальского края стал Андрей Кефир. С 2016 года по сентябрь 2018 года он возглавлял комитет по финансам администрации городского округа «Город Чита», а затем был назначен на должность заместителя руководителя администрации городского округа по экономике и финансам.

Министром здравоохранения Забайкальского края назначен Валерий Кожевников, много лет проработавший в медицинских учреждениях Бурятии, а 2002 по 2017 годы являлся министром здравоохранения этой республики. Последнее место работы Кожевникова — главврач Бурятского республиканского клинического онкологического диспансера.

Должность первого заместителя министра здравоохранения займёт Антон Краснояров, ранее работающий главным врачом Нерчинской центральной районной больницы.

Министром жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края стала Евгения Батуева, ранее занимавшая должность руководителя региональной службы по тарифам и ценообразованию.

Первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края с 8 июля утвержден Олег Кузнецов.

Исполняющей обязанности руководителя региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края назначена Елена Морозова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, первые отставки в новом правительстве Забайкалья начались в начале декабря 2018 года. Спустя месяц после назначения временно исполняющим обязанности губернатора региона бывшего московского чиновника, замминистра по делам Дальнего Востока Александра Осипова.

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Для оптимального подбора состава новой команды объявлен «Забайкальский призыв». По оценке Александра Осипова, реализация этого кадрового проекта выполняет важную функцию: запускает процесс непрерывного повышения управленческих компетенций и конкурентоспособности кадров в Забайкалье.

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