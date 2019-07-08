Киев, , 05:47 — REGNUM

Находящиеся на руководящих должностях на Украине иностранцы ждут возможности скупить земли страны, заявил 7 июля депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

По словам сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — за жизнь», при существующем уровне обнищания украинцев, становится ясно, что взять с них уже нечего. Кроме их земли.

«Продажа земли Украины — это главная мечта всех тех иностранцев, которые для этого сюда и приезжали», — уверен Рабинович.

И о готовящейся масштабной приватизации украинской земли можно судить по ряду фактов.

«Например, партия Зеленского «Слуга народа» сказала одно, и в Канаде Зеленский это подтвердил — как только мы победим на выборах, мы тут же приступаем к полномасштабной приватизации и рынку земли», — сообщил депутат, пояснив, что власть собралась продать иностранцам то, что еще не успела: землю.

Ранее 24 июня Рабинович заявлял о том, что за президентом Украины Владимиром Зеленским стоит американский финансист Джордж Сорос, заветной мечтой которого является земля Украины.