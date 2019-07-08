Лондон, , 02:56 — REGNUM

Официальное расследование обстоятельств, при которых деликатная характеристика президента США Дональда Трампа, сделанная британским послом в США Кимом Дарроком, попала в СМИ, инициировано в министерстве иностранных дел Великобритании. Об этом 7 июля сообщает The Independent со ссылкой на источник в Форин офис.

Дипломатические записки стали достоянием общественности утром воскресенья, 7 июля, когда их опубликовал таблоид The Daily Mail.

Так в одной из нелестных оценок администрации американского президента говорится: «Мы не верим, что эта администрация станет существенно более нормальной, менее дисфункциональной, менее непредсказуемой, менее разобщенной, менее дипломатически неуклюжей и неумелой».

Британский МИД в тот же день отреагировал на публикации, заявив, что мнение посла не обязательно совпадает с мнением первых лиц государства. Между тем, в ведомстве подчеркнули, что обязанность посла как раз и заключается в том, чтобы дать свою оценку ситуации в стране его работы.

Кроме того, в министерстве заявили о том, что отношения британских дипломатов в Белым домом достаточно прочные, чтобы пережить это недоразумение.

Ранее президент США Дональд Трамп отреагировал на высказывания Даррока, заявив, что тот плохо служит Британии.

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