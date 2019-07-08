Вашингтон, , 01:43 — REGNUM

Посол Великобритании в США Ким Даррок плохо служил Великобритании, заявил 7 июля президент США Дональд Трамп журналистам во время визита в Нью-Джерси, передает британская The Guardian.

«Посол плохо служил Великобритании, я могу вам это сказать. Мы не большие поклонники этого человека, — пояснил президент США. — … Я могу что-то сказать о нем, но я не буду беспокоиться».

Ранее 7 июля британский таблоид Daily mail опубликовал цитаты из сообщений посла Великобритании в США Кима Даррока. Среди характеристик американского президента, которые дипломат направлял в МИД Британии значилось: «неумелый», «небезопасный», «некомпетентный».

Во внешнеполитическом ведомстве Великобритании прокомментировали неудобную утечку информации, заявив, что позиция британских дипломатов не обязательно совпадает с мнением правительства страны.

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