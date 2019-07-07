Париж, , 22:32 — REGNUM

Париж с большой озабоченностью воспринял заявление Тегерана о намерении продолжить обогащение урана до уровня, превышающего лимит, установленный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявили 7 июля в МИД Франции.

«Мы настоятельно призываем Иран прекратить всю деятельность, которая не соответствует его обязательствам в рамках СВПД», — говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства.

В Париже отметили, что ожидают подтверждения данного факта со стороны Международного агентства по ядерной энергетике (МАГАТЭ).

Как передавало ИА REGNUM , 7 июля Иран объявил о планах начать обогащение урана до уровня, превышающего лимит в 3,67%, который установлен ядерной сделкой. Данный шаг власти страны объяснили истечением 60-дневного срока, который Тегеран отвёл участникам СВПД для «компенсации негативных последствий» одностороннего выхода США из соглашения.

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