Тбилиси, , 22:26 — REGNUM

Авиакомпания Georgian Airlines планирует сохранить авиасообщение с Россией, несмотря на введенный запрет воздушного сообщения между странами. Об этом 7 июля сообщила заместитель коммерческого директора авиакомпании Тамуна Тандашвили на своей странице в социальной сети Facebook.

Представитель авиакомпании уточнила, что рейс Москва — Тбилиси будет транзитным. Его маршрут будет пролегать через Ереван, но пассажирам не придется покидать борт самолета и перевозить свой багаж.

Также заместитель коммерческого директора авиакомпании заявила, что рейс будет осуществляться два раза в день.

Как передавало ИА REGNUM, с 8 июля вступает в силу временный запрет на воздушное сообщение между Россией и Грузией. Соответствующий указ был подписан 21 июня президентом РФ Владимиром Путиным. Данная вынужденная мера последовала после массовых протестных акций в Тбилиси, поводом для которых послужило участие российской делегации в Международной ассамблеи православия (МАП), проходящей в парламенте Грузии.

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