Люксембург, , 20:47 — REGNUM

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассчитывает на конструктивный диалог и на полное сотрудничество с Россией после восстановления прав ее делегации. Об этом 7 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление председателя ПАСЕ Лилиан Мори Паскье на пленарном заседании 28-й сессии Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Люксембурге.

При этом она добавила, что позиция ПАСЕ относительно территориальной принадлежности Крыма остается неизменной.

«Утверждение полномочий — это не карт-бланш, — заявила Паскье, — Мы продолжаем настаивать на принципе международного права, которому мы все привержены».

Напомним, российскую делегацию ограничили в правах в ПАСЕ в 2014 году, когда в состав России вошла республика Крым. Ответными действиями со стороны РФ послужило временное прекращение выплаты взносов в бюджет ассамблеи до момента восстановления полномочий дипломатов. В июне этого года ПАСЕ восстановило делегацию из России в ее правах.

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