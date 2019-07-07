Киев, , 20:03 — REGNUM

Власти Украины делают все возможное для освобождения украинских военных моряков, задержанных российскими пограничниками после инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на странице в соцсети Twitter.

«Мы (власти Украины) работаем днем и ночью, чтобы вернуть пленных моряков домой, — написал Зеленский. — И я делаю все, чтобы слова о возвращении наконец превратились в крепкие объятия с нашими ребятами».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября 2018 года в территориальных водах России в Чёрном море были задержаны три корабля ВМС Украины, экипажи которых не реагировали на законные требования российской погранслужбы. Позже СКР возбудило уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

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