Москва, , 19:34 — REGNUM

Из состава жюри Комитета индустриальных телевизионных премий, который является организатором национальной премии ТЭФИ за высшие достижения в области телевизионных искусств, решил выйти журналист Владимир Познер. Об этом говорится в заявлении сотрудника СМИ, обнародованном на его сайте.

«ТЭФИ (с точки зрения журналиста) потерял свое общенациональное значение, … стал абсолютно рядовым призом среди десятков других», — написал журналист.

Познер также напомнил руководству Академии российского телевидения (АРТ) о договоренности со скульптором Эрнстом Неизвестным, в соответствии с которым созданная им статуэтка может вручаться лишь до тех пор, пока конкурс не утратит лежавшие изначально в его основе «демократические принципы».

По его словам, характер определения победителей конкурса Комитета индустриальных телевизионных премий стал «совершенно недемократический».

«Я (Владимир Познер) обращаюсь к руководству АРТ с просьбой отказать Комитету во вручении статуэтки ТЭФИ», — написал журналист.

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