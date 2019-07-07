Берлин, , 18:54 — REGNUM

Берлин крайне обеспокоен заявлением Тегерана о планах по обогащению урана свыше уровня, предусмотренного ядерной сделкой. Об этом говорится в распространённом 7 июля заявлении МИД ФРГ.

«Мы многократно обращались к Ирану с призывом не предпринимать дальнейших действий по разрушению ядерной сделки. И сейчас настоятельно призываем Тегеран воздержаться от всех шаги, которые идут вразрез с обязательствами Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)», — заявляют в германском ведомстве.

В Берлине отметили, что находятся в контакте с другими участниками соглашения для обсуждения возможных дальнейших шагов в рамках СВПД, включая проведение заседание совместной комиссии.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Иран объявил о планах начать обогащение урана до уровня, превышающего лимит в 3,67%, который установлен ядерной сделкой.

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