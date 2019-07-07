Люксембург, , 18:44 — REGNUM

Резолюцию по энергетической безопасности в Европе, в которой упомянуты газопроводы «Турецкий поток» и «Северный поток — 2», принял комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Трансляция заседания комитета велась на YouTube-канале ПА ОБСЕ.

Строительство газопровода «Турецкий поток» Kremlin.ru

В документе говорится, что данные проекты могут быть использованы как средства «политического и экономического принуждения» зависимых от поставок европейских стран.

Отметим, что литовский депутат Рута Милюте является автором данной резолюции.

Как передавало ИА REGNUM, 7 июля комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ по итогам голосования отклонил российскую резолюцию, в которой предлагалось осудить неонацизм и призвать государства к противодействию героизации нацистского движения.

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