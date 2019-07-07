Донецк, , 18:26 — REGNUM

Обстрел посёлка Коминтерново на юге Донецкой Народной Республики, под который попали российские журналисты, целенаправленно вёлся украинскими силовиками. Об этом 7 июля заявил начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

ВСУ (cc) U.S. Army Europe

«Украинские преступники целенаправленно открыли огонь по съемочной группе, пытаясь скрыть от мировой общественности результаты своей кровавой деятельности в Донбассе», — приводит его слова «Донецкое агентство новостей».

Напомним, произошёл сегодня около 13:00. Под обстрел со стороны ВСУ попали съёмочная группа российского телеканала «Звезда» и сотрудники пресс-службы Народной милиции ДНР, которые готовили репортаж об обстреле Свято-Спиридоновского храма в Коминтерново.

Как уточнил Безсонов, огонь с применением миномётов вели военнослужащие 36-й бригады Вооружённых сил Украины.

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