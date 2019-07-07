Салехард, , 18:27 — REGNUM

Скандал с арестом помощника полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва по подозрению в государственной измене на самом полпреде Николае Цуканове вряд ли отразится. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM высказала депутат думы ЯНАО, лидер ямальских коммунистов Елена Кукушкина.

Николай Цуканов Kremlin.ru

«Скорее всего в полпредстве УрФО сделают хорошую мину при плохой игре и будут жить и работать в привычном режиме, всё останется по-прежнему. Информация, в чём именно заключалась госизмена Александра Воробьёва, весьма скудная. Остаётся лишь гадать. И пространность формулировок рождает лишь массу домыслов. Вероятно, по окончании расследования компетентные органы поделятся более конкретной информацией», — считает Елена Кукушкина.

Ямальский парламентарий отметила, что пока рано делать выводы о влиянии на политическую обстановку на Урале ареста чиновника, о котором практически ничего не известно. И надо посмотреть, как будут развиваться события.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июля 2019 года помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Александр Воробьёв был задержан сотрудниками Федеральной службой безопасности России по подозрению в государственной измене. А 5 июля суд отправил его под стражу в следственный изолятор на ближайшие два месяца. Тем временем появились слухи об отставке самого полпреда Николая Цуканова из-за расследования в отношении его помощника, с которым тот проработал вместе девять лет.

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