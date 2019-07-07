Кишинёв, , 18:22 — REGNUM

11 июля в Киев прибудет премьер-министр Молдавии Майя Санду. Об этом она сама написала на своей странице в соцсети Facebook.

«Мои следующие официальные визиты в качестве премьер-министра будут в Киев 11 июля, и Берлин 16 июля», — написала Санду, выразив благодарность президенту Украины Владимиру Зеленскому и канцлеру Германии Ангеле Меркель за приглашения.

Как передавало ИА REGNUM, 28 июня глава МИД Молдавии Нику Попеску по итогам встречи с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом заявил, что Евроинтеграция — единственный внешнеполитический вектор Молдавии.

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