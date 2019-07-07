Киев, , 18:11 — REGNUM

Украинский политик Виктор Медведчук, который в настоящее время является главой украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», познакомился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным еще в начале 2000-х годах. Об этом сообщил сам Медведчук в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

По его словам, знакомство с Путин, который в то время уже занимал пост президента РФ, состоялось на одном из официальных мероприятий. Медведчук уточнил, что тогда он был зампредседателя парламента Украины.

«Потом я стал главой администрации, … встречался в том числе и с господином Путиным», — отметил Медведчук.

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