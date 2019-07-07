Москва, , 17:31 — REGNUM

Странное видео с президентом Украины Владимиром Зеленским, на котором политик необычно себя ведет на совещании таможенников в Ужгороде, прокомментировал телеведущий Владимир Соловьев.

«Что с Зеленским? — написал журналист на странице в соцсети Instagram. — Тяжело похмелье? Что похуже?«

Телеведущий не исключил, что Зеленский, одержавший победу на президентских выборах-2019, мог осознать тот «ужас в который он ввязался». По мнению телеведущего, «тяжелейшим испытанием» оказались ответственность за судьбу страны и необходимость принимать сложные решение.

Ранее в соцсетях под названием «Зеленский сыграл Добкина-младшего» была опубликована видеозапись с совещания таможенников в Ужгороде. На короткой видеозаписи видно как глава Украины сидит с довольно странным и напряженным выражением лица. Политик постоянно меняет позу, часто пьёт воду, пытается переделать выражение лица, а также осматривается.

Читайте также: Скабеева отреагировала на странное поведение президента Украины