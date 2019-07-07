Москва, , 16:50 — REGNUM

Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов морского и речного флота. Об этом 7 июля говорится в поздравительной телеграмме президента, опубликованной на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил важность водного транспорта не только в социальном и экономическом развитии страны, но и в налаживании международных и межрегиональных контактов.

В телеграмме подчеркивается, что, на сегодняшний момент, эта отрасль экономики активно развивается и укрепляет свою конкурентоспособность.

«Сегодня перед вами стоят новые ответственные задачи, главные из которых — масштабная модернизация и совершенствование береговой, портовой инфраструктуры, внедрение современных логистических и управленческих схем, обеспечение безопасности перевозок, содействие развитию водного туризма», — говорится в праздничном поздравлении президента.

Напомним, ежегодно профессиональный праздник работников морского и речного флота отмечается в первое воскресенье июля. Праздник был введен с 1980 года и отмечается как в России, так и в ряде стран постсоветского пространства.

Читайте ранее в этом сюжете: Российские владельцы морских судов предпочитают иностранные флаги