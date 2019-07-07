Москва, , 16:41 — REGNUM

Видео со странным поведением президента Украины Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде является «эпичным монтажом». Об этом написала в соцсети Instagram российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева, комментируя распространённое в сети видео.

«Встану на защиту Зеленского, — написала сотрудница СМИ. — Трехминутное видео… — эпичный монтаж».

По ее мнению, президент Украины «был молодцом» на совещании в Ужгороде, которое длилось час или чуть больше. Скабеева призвала после публикации видео не «травить» Зеленского, который и правда устал.

Напомним, странное поведение украинского лидера Владимира Зеленского на совещании Закарпатской таможни активно обсуждают в сети интернет. На кадрах видно как Зеленский сидит на совещании с довольно странным и напряженным выражением лица. На видеозаписи видно, как Зеленский часто пьёт воду, постоянно осматривается, пытается переделать выражение лица, а также меняет позу.

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