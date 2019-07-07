Люксембург, , 15:12 — REGNUM

Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отклонил российскую резолюцию, в которой предлагалось осудить неонацизм и призвать государства к противодействию героизации нацистского движения. Голосование в комитете состоялось сегодня, 7 июля.

Автором резолюции «О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью» является член российской делегации в ПА ОБСЕ, депутат Государственной думы Артём Туров.

В резолюции предлагалось обратить самое пристальное внимание на насущную необходимость последовательной и решительной борьбы с проявлением расизма, агрессивного национализма, экстремизма, неонацизма и связанной с ними нетерпимостью. Странам — участницам ОБСЕ предлагается твердо отказаться от любых попыток их оправдания особенно на высшем политическом уровне.

Помимо прочего, в резолюции предлагается жестко осудить сохранение и распространение неонацистских и агрессивных националистических идеологий, которые основаны на расовых или национальных предрассудках. В резолюции страны-участницы ОБСЕ призываются к активному противодействию актам героизации нацистского движения в любой форме, включая бывших членов организации «Ваффен СС».

Данная резолюция была сразу же раскритикована представителями Литвы и Украины. Оно и понятно, так как власть на Украине захватили бандеровцы и их приспешники, которые являются прямыми последователями нацистов.

Стоит отметить, что в Латвии открыто герметизируются нацисты из «Ваффен СС».

При голосовании за российскую резолюцию 25 делегатов голосовали против, 11 — за, 13 — воздержались.