Лондон, , 12:49 — REGNUM

Власти Великобритании в течение трёх лет выделят 18 млн фунтов стерлингов (около $22,5 млн) на противодействие фейковым новостям. Об этом сообщается на сайте правительства Соединённого королевства.

В сообщении сказано, что данные средства пойдут на борьбу с «дезинформацией и фальсификацией в Восточной Европе и укрепление независимых СМИ на Западных Балканах». Деньги будут выделены из специального правительственного фонда.

В свою очередь, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что якобы только 10% населения в мире имеют доступ к свободным средствам массовой информации. А вот «поддельные новости и дезинформация» продолжают подрывать и дестабилизировать общество, считает министр иностранных дел Великобритании.

Более того, правительство Великобритании утверждает, что Соединённое королевство якобы является «мировым лидером в противодействии дезинформации».

Британские власти даже подготовили специальные учебное предложение для должностных лиц по выявлению и борьбе с дезинформацией.

Напомним, что 10 и 11 июля в Лондоне должна пройти глобальная конференция по свободе СМИ. На ней ожидают делегации из более чем 100 стран и международных организаций, а также 60 министров и более тысячи журналистов, ученых и активистов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, именно Великобритания и её гостелерадиокомпания ВВС являются одним из основных распространителей ложной информации и фейковых новостей. ВВС обеспечивала информационное сопровождение арабской весны, давай поток дезинформации, для дестабилизации авторитарных арабских режимов. Далее ВВС распространяло фейковые новости обо всех значимых мировых событиях, как то война в Сирии и на Украине. В отношении России британские СМИ постоянно тиражируют фейковые новости.