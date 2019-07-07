7 июля 2019 | Время чтения 7 мин

«Нужно знать, что столица не вольер для разведения жёлтых жилетов: здесь живут в основном выигрывающие от глобализации буржуа на западе Парижа, «бобо» (так называют молодых хипстеров, хорошо оплачиваемых служащих крупных корпораций), «интелло», шоу-бизнес и им подобные»

Эдуард Лимонов, , 11:33 — REGNUM

Я, честно говоря, надеялся, что Эрик Друэ поведёт за собой массы. Он призвал блокировать Париж и Францию По результатам прошлой субботы 29 июня судя, вроде бы за ним не пошли, его призывам не последовали. Или недостаточно ярко последовали, и недостаточно много жилетов последовали. Вообще-то его сейчас судят. Об этом дальше.

Жёлтый цвет для жёлтого жилета

Вот надвигается суббота 6 июля. Появились маршруты колонн.

Самая что называется «крутая» колонна собирается на площади Республики непривычно рано. Сбор с 9 часов утра, а пойдут в 11.30.

Маршрут 9 километров. Начнут в родных мне что называется местах.

Площадь Республики — через rue du Temple — затем rue de Turenne (мой последний адрес в Париже — номер 86 на этой улице) — rue Francs Bourgeois — затем площадь de la Bastille (Бастилии) — мост d'Austerlitz, — бульвар de l'Hopital — бульвар Arago — площадь Denfert — Rochereau — авеню de General Leclerc — rue d'Alesia — rue de Chateau — площадь de Catalogne.

Лозунг «Мы не должны бросать!» (Имеется в виду намерение продолжать движение жилетов.)

Цель манифестации «За уравновешение экономических показателей и против презрения правительства.»

Я полагаю, жилеты имеют в виду, что они выступают за экономическое равенство и против антинародного поведения правительства.

Ещё одна манифестация назначена вечером в районе парка Buttes-Chaumont в 19 часов. Организаторы называют её «после-маниф».

Вот что пишут газеты.

Le Monde пишет о процессе Друэ.

Что на последнем заседании был полный зал народа, некоторым журналистам не хватило места. Выяснилось, что «ношение оружия» в обвинении выглядит в реальности так — якобы у него в рюкзаке была обнаружена дубинка из дерева. Ещё Друэ судят за «создание группы с целью приготовления актов насилия». Приговор будет вынесен 4 сентября.

Друэ — 34 года, по профессии он водитель-дальнобойщик.

France Soir:

Газета пишет, что множество манифестаций состоится 6 июля в Париже. Что предугадать, какое количество манифестантов соберётся на акт XXXIV, не представляется возможным.

«1 300 персон, согласно сведениям, предоставленным полицией, участвовали в манифестациях в Париже во время акта XXXIII.

Комментарий: 1 300 персон! Там было полно народу, поэтому необходимо умножить это количество раз в пять, чтобы приблизиться к правде. Но мы живём в эпоху пост-правды.»

Depeche de Midi (Тулуза)

«Новые беспорядки предвидятся 6 июля в центре Тулузы, начиная с 14 часов, по причине выступления жёлтых жилетов, акт XXXIV. Как всегда это у метро Жан Жорес соберутся манифестанты. Их лозунг — «никаких каникул против правительства!»

Я поинтересовался в Париже, чего ожидать от субботы 6 июля. И получил вот какой ответ:

«Видишь ли, Эдуар («д» они не произносят).

Нужно знать, что столица не вольер для разведения жёлтых жилетов: здесь живут в основном выигрывающие от глобализации буржуа на западе Парижа, «бобо» (так называют молодых хипстеров, хорошо оплачиваемых служащих крупных корпораций), «интелло», шоу-бизнес и им подобные.

Либо иммигранты в социально-спонсируемых домах, которые себя адаптировали в систему, присосались к ней. Где «париго», коренные парижане прошлого?

Это мировой феномен джентрификации (Нью-Йорк, Лондон, Берлин и т. д… Москва тоже?) Старые «народные» парижане вынуждены были выселиться из Парижа, дорогим стал город…»

Ну будем видеть, что сегодня произойдёт. Жду письма от Yvan Hardoy. Кстати Тьерри М., парижанин во многих поколениях, вынужден сейчас жить в Брюсселе, там дешевле.

Вот Yvan Hardoy, наконец.

«Изначально около 500 человек, но увеличились по мере движения до тысячи, из них — 15 — 20% приблизительно — левые и антифа.

Французские триколоры, красные или чёрные флаги анархистов и знамёна цыган и палестинцев. Знамёна профсоюзов отсутствуют, впрочем, их нет уже несколько недель. Провинциалы не прибыли в массе своей, что объясняет слабое представительство региональных знамён, но всё же корсиканские или бретонские там и тут.

В самом начале группа малолетних леваков, понимая, что количество манифестантов будет недостаточным, чтобы спрятаться в «критической массе» их, после вызывающих акций против полиции, попытались быстро оккупировать шоссе вокруг площади Республики, чтобы блокировать движение. Операция преуспела лишь в течении нескольких минут, потому что за ними последовали всего лишь десятки манифестантов.

Двое полицейских в гражданском, которых роль обычно состоит раствориться инкогнито в манифестации, задержались в стороне и оповещали о ситуации по телефону.

После небольшой всего лишь заминки, кортеж двинулся, распевая. Загрохотали петарды.

Пошли быстро, слишком быстро, потому организаторы потребовали от авангарда замедлиться и подождать других. В течении этого времени антифа впереди выпаливали свои анти-полицейские лозунги.

Внезапно CRS (жандармы) одели свои каски, в то время как до этого они шли с «голыми» головами.

Некоторые жилеты (старые,"исторические») попытались успокоить эту начавшуюся игру: «Смотрите, они не одевали каски, они нас уважают, ну и мы их…» Но давление леваков было очень сильное.

CRS построились перед колонной жилетов и стали делать то, что они всегда делали во время предыдущих актов жилетов, — стали перед колонной и лишь изредка пятились перед жилетами.

Счастье для леваков, они стали ругать жандармов матом и убыстрили шаги. В июльской жаре, при полном солнце, около 25 килограммов снаряжения, CRS не смогли следовать с ними в одном темпе и вынуждены были отойти в сторону через несколько сотен метров…

Жилеты входят в Марэ, rue de Turenne < rue de Franc Bourgeois, и далее. Это картье (Марэ) имеет длинную историю и было народным ещё несколько десятилетий тому назад (подтверждаю, ЭЛ, я там жил). Сейчас местные — это «бобо», геи, евреи в кипах и туристы немецкие или японские, выглядят удивлёнными, увидев этих странных жилетов.

Прошли через Бастилию, всё время поют, затем будьвар Bourdon, до самого моста Morland.

Мотоциклисты (motards) в белых касках поставлены на перпендикулярных улицах, чтобы охранять комиссариат полиции. Это BRAV-M (Моторизованная бригада по борьбе с насильственными действиями). Проходя мимо, колонна осыпает их всевозможными оскорблениями: «Беналла (помните, охранник Макрона), убийцы, предатели, проститутки Макрона, вольтижеры-шлюхи», но те стоически не реагируют.

Но когда хвост манифестации проходит мимо них, они теряют хладнокровие и стреляют слезоточивыми гранатами.

Обычно это наиболее мирные жилеты идут сзади, зачем тогда?

Наверное жара, недостаток командования ими.

Используя замешательство, вызванное газом в конце кортежа, антифа увлекают часть манифестантов в «дикий маниф» на другой стороне, пробежав по мосту, который ведёт на бульвар Бастилии. Но силы порядка вмешиваются немедленно, заставляя (впрочем, без насилия) убежавших вернуться.

Большинство жилетов не сорвались в «дикий маниф». Леваки пытаются множество раз увлечь жилетов туда, но полиция вмешивается спокойно, профессионально, преграждая просто им путь.

Стоит напомнить тут, что ещё несколько недель назад в таких случаях полиция систематически открывала стрельбу слезоточивыми гранатами без предупреждения и даже гранатами разгона (Grenade de desencerclement (английское название — still-ball-граната), могут нанести тяжелые ранения и увечья. В Европе только французская полиция их употребляет),

На мосту Аустерлиц множество автомобилистов клаксонят в знак солидарности с жилетами. Но увидев жилетов на мосту, прогулочный пароходик на Сене разворачивается и удирает от моста, другой останавливается, пережидая.

Кортеж продолжает шагать, но останавливается перед вокзалом Аустерлиц, поскольку полиция заблокировала место.

После этой паузы распевая, пошли к бульварам Saint — Marcel и Arago, затем к площади Denfert-Rochereau. Всё это время антифа выкрикивают свои анти-капиталистические, антифашистские и анти-полицейские лозунги. Проходя мимо тюрьмы Санте кричат «Освободите заключённых!» На верхних этажах тюрьмы можно видеть заключённых, чёрных и арабов у окон, делающих манифестантам приветственные жесты.

Затем в направлении Alesia. Кортеж движется по авеню du Main, чтобы придти к конечному уже пункту — площади Каталонии.

На авеню du Maine — коммерсанты, продавцы обуви или фармацевты, поспешно опускают решётки на свои витрины при проходе жилетов. Варвары уже здесь!

И звучит «On est la!» (Мы — здесь!) — гимн жилетов.

В следующую неделю, на Акте XXXV, должно быть больше народа, так как это будет канун национального праздника!»

Сведений о количестве участвовавших в манифестациях нет. Даже официальных цифр МВД Франции нет к моменту написания статьи.