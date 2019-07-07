7 июля 2019 | Время чтения 5 мин

Станислав Тарасов, , 09:29 — REGNUM





Иван Шилов © ИА REGNUM

Из Нагорного Карабаха стали поступать позитивные новости. Конфликтующие Баку и Ереван подтверждают, что на линии фронта установилось относительное затишье и удалось провести обмен пленными.

Является ли это результатом договоренностей, достигнутых в ходе последней встречи глава МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна в Вашингтоне, сказать сложно. Потому что итоговые заявления министров не внушали оптимизма. Достаточно вспомнить, что говорил Мамедъяров, по словам которого «все эти 15 лет мы видим одни и те же идеи, тот же мирный план», а заодно отмечал, что «между нами остаются достаточно серьезные разногласия». Напомним, что накануне вашингтонской встречи глав МИД Азербайджана и Армении на линии фронта наблюдалась повышенная напряженность, что говорило о том, что какая-то из конфликтующих сторон, а, может быть, и обе вместе использовали технологию силового давления друг на друга. Помимо того, эта встреча почти совпала с выводом азербайджанского газа с месторождения «Шах-Дениз» по Транс-Анатолийскому газопроводу (TANAP) на турецко-греческую границу, что оценивается Баку и его некоторыми западными партнерами, включая США, как «вклад в энергетическую безопасность Европы».

Забегая немного вперед отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем поздравительном послании американскому коллеге Дональду Трампу по случаю Дня независимости выразил «большую надежду на усилия США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ» и на «личные усилия Трампа» в деле «справедливого и мирного урегулирования конфликта в рамках территориальной целостности нашей страны и в соответствии с нормами международного права». Однако во время встречи в Вашингтоне глав МИД Азербайджана и Армении и президент США, и государственный секретарь уклонились от подключения к проблеме нагорно-карабахского конфликта. В отличие от того, как это делала до сих пор Москва в лице президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Стало очевидным, что методика действий азербайджанской дипломатии на карабахском направлении носит прямолинейный и неперспективный характер. Поэтому складывается устойчивое впечатление, что иждивенческий подход Баку к странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ последним порядком поднадоел и Азербайджану дали понять, что пора самому что-то предпринимать в процессе урегулирования конфликта.

Что касается Еревана, то он ведет интригующую игру с Нагорным Карабахом. На днях Степанакерт посетил с визитом министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, где провел переговоры со своим коллегой Масисом Маиляном и был принят президентом Нагорного Карабаха Бако Саакяном. Но вначале небольшая вводная. Мнацаканян считается опытным дипломатом, что предполагает использование им логики, с помощью которой он раскрывает или затемняет содержание переговоров. Это в свою очередь позволяет экспертам сделать свои выводы. Теперь о конкретике. «Я даже не заметил, как пролетели эти 3 часа, — заявил Мнацаканян после беседы с Саакяном. — А это показывает серьезность нашего диалога, то, что мы полностью вовлечены в процесс взаимного осведомления, консультаций и совместной работы». И далее: «Это говорит о нашем намерении вовлечь Арцах (Нагорный Карабах — ИА Регнум) в процесс урегулирования и укрепить у властей страны чувство собственности». Притом министр отметил «необходимость непрерывного диалога с властями Арцаха».

Никол Пашинян с момента прихода к власти в Армении не раз встречался со своим азербайджанским коллегой Алиевым и вел переговоры по карабахскому урегулированию, но без Степанакерта, хотя заявлял, что считает его стороной конфликта. Такие же многочасовые переговоры, но в старом формате, проходили и между главами МИД Азербайджана и Армении. Когда сейчас Мнацакянян говорит о «необходимости непрерывного диалога с властями Арцаха», это означает, что ранее такого диалога не было, а Степанакерт считали нужным информировать о чем-то, вероятно, в общих чертах. Интрига тут в том, почему именно после Вашингтона Мнацакянян заговорил о необходимости «непрерывного диалога» со Степанакертом? Обозначим один деликатный момент, указывающий на самостоятельную позицию Нагорного Карабаха. После переговоров с Мнацаканяном его карабахский коллега Маилян, как указывает АрмИнфо, заявил следующее:

«Восстановление территориальной целостности является одним из наших приоритетов. Некоторые части Шаумяна, Мартуни и Мартакерта все еще находятся под оккупацией Азербайджана. Время от времени мы будем поднимать этот вопрос, чтобы привлечь внимание общественности. Пусть никто не думает, что их территориальная целостность важнее территориальной целостности Арцаха. Мы стремимся восстановить территориальную целостность Арцаха. Если для некоторых людей это всего лишь территория, то для нас это родина, что закреплено в Конституции Арцаха».

Принцип «восстановления территориальной целостности Арцаха» нивелирует все возможности Еревана в дальнейшем вести какой-либо диалог с Баку по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в прежнем формате. Добавим, что по некоторым данным Азербайджан вроде бы согласен с некоторыми пунктами Мадридских принципов, дающие возможности установить формулу 2+3+2 или 3+2+2. Взамен предлагается временный или переходный статус для Нагорного Карабаха, легализующий его нынешнее состояние, без прямого подчинения Баку, возобновление политических, экономических отношений с Арменией, открытие коммуникаций. Плюс миротворческая операция, демилитаризация и гарантии со стороны стран-сопредседателей МГ ОБСЕ, закрепленные резолюцией Совбеза ООН. И если раньше Баку обвинял Ереван в стремлении «заморозить статус-кво», то теперь Степанакерт может стать проблемой для Баку.

А еще и для Еревана. Поскольку происходящее свидетельствует о том, что Степанакерт собирается сам разыгрывать свои карты, затрудняя в дальнейшем маневры Пашиняна на карабахском направлении и предлагая некогда существовавший формат переговоров Баку — Степанакерт — Ереван. Версий относительно того, чем вызван такой ход событий, множество, сейчас мы не будем их рассматривать. Отметим лишь, что, как считают многие специалисты, ситуация в регионе стала серьезно меняться. Нагорный Карабах получает шанс приобрести, возможно, не окончательную, но определенную международным соглашением субъектность. А Пашиняну нужно заниматься исключительно проблемами Армении. Работы у него немало.