7 июля 2019 | Время чтения 11 мин

Андрей Маленький, , 11:23 — REGNUM

Внутрипартийная жизнь политических партий не прозрачна. Для привлечения новых членов и капитализации доверия населения этот ресурс не используется. То ли малополезный, то ли вредный — не ведомо. Факты таковы: политические партии, имеющие фракции в Государственной думе, не публикуют стенограммы своих съездов на партийных сайтах. Приоткрыть завесу могла бы стенограмма политической конференции партии «Единая Россия» «в формате совместного заседания Высшего совета и Генерального советов Партии», только что опубликованная на сайте партии, но, видимо, такой цели не было. Скорее наоборот. Вопреки публично и заранее заявленном председателем партии курсе на обновление стенограмма продемонстрировала исключительно внешнепартийную целеустремленность конференции, к единению партии, её партнерских организаций и госструктур. Кроме 60 членов Высшего совета и 134 членов Генерального совета в мероприятии приняли участие члены совета руководителей фракции партии, группа контроля при президиуме Генсовета за исполнением национальных проектов, руководители НКО, члены правительства Российской Федерации. Не услышали участники конференции слова Д. Медведева, в своей статье процитировавшего Махатму Ганди: «Мы сами должны стать частью перемен, которые мы хотим видеть в мире».

Дмитрий Медведев на съезде партии «Единая Россия» Presidential Press and Information Office

Контекст выступлений на конференции оказался другим — мы вместе с Вами, Дмитрий Анатольевич, под Вашим руководством, и всё сделаем. Потом. В ближайшем будущем. Открывая конференцию, Б. Грызлов, председатель Высшего совета объявил, что на повестке дня у нас один вопрос — о резолюции политической конференции партии «Единая Россия». Проголосовали единогласно. Закрывал конференцию не Б. Грызлов, а Д.Медведев. Он предложил поручить президиуму Генсовета «в течение месяца доработать все то, чем мы с вами сегодня занимались, свести к единому знаменателю все предложения и оформить в виде резолюции политической конференции, а после представить мне на подпись». Проголосовали тоже единогласно. Спрашивается, за что? За встречу с Д. Медведевым, потому что повестка дня так и не раскрыта (об этом поконкретнее чуть ниже).

Дмитрий Медведев на съезде партии «Единая Россия» Presidential Press and Information Office

Почему вопрос о транспарентности внутрипартийной жизни «Единой России» («правящей» партии, как себя позиционируют её партийцы) и любой политической партии совсем не внутрипартийное дело? Потому что без прозрачной внутрипартийной жизни невозможно судить об уровне демократизма, коллективизма или хотя бы о степени коллегиальности той или иной политической партии. А для избирателей в открытом демократическом правовом государстве это важно. Например, что делают, что и как обсуждают в первичных организациях партии, самых близких к населению? Каковы проблемы во взаимоотношениях центральных, региональных, местных и первичных организаций? Дорога с двусторонним движением или нет? В какой степени принимаемые решения учитывают мнение товарищей по партии, например, хотя бы выступающих на съездах, говорящих по-деловому, по теме дискуссии, а не с самоотчетами и обещаниями? Или все решения готовятся кулуарно и аппаратно, а публично поднимаются только руки? Почему миллионные партии, состоящие из «простых» граждан, вдруг потом от них отрываются или так и было задумано?

Фракции политических партий в Госдуме тоже не делают достоянием гласности свои заседания. То, что голосование законов и постановлений членами фракции происходит в порядке партийной дисциплины, это необсуждаемая традиция. Но не исчезли ли дебаты? Судя по тому, как часто ранее принятые федеральные законы изменяются последующими поправками, их, дискуссий, либо нет, либо «демократический централизм» не искореним и в депутатском сословии. Достоверной информации нет. Слухи есть, в том числе, по поводу голосования по пенсионной реформе. Всё, что делается в партиях и их депутатских фракциях приходит к людям в пересказе специально уполномоченных на то лиц. Как правило, то, что пересказывается, рафинируется до такой степени, что факт становится либо актом пропаганды и агитации, либо проповедью. Или, бывает, враньем. Перепроверить невозможно: стенограммы не публикуются.

Буквального нарушения закона о политических партиях в этом нет. В законе ничего не сказано про стенограммы. Записано общо: партии действуют гласно, а информация об их учредительных и программных документах является общедоступной. Конец цитаты. И тем не менее федеральный закон говорит определенно: выдвижение кандидатов во власть — это самое последнее полномочие и привилегия, которое есть у партии. Главными по смыслу закона и первыми по перечислению целями любой политической партии являются:

формирование общественного мнения;

политическое образование и воспитание граждан;

выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов государственной власти. Поэтому, если следовать закону, то именно эти четыре темы должны постоянно и раздельно обсуждаться партийными форумами, а не одно через другое.

Члены Единой России развернули флаг РФ Пресс-служба Севастопольского регионального отделения партии Единая Россия

В далеких двухтысячных годах, когда принимался закон о политических партиях, был только один фундаментальный замысел у главных разработчиков: создать механизм прямой и обратной связи государства и граждан, что и делает общество гражданским, а государство общенародным. Граждане как члены государства сами по себе никакого гражданского общества не образуют. Их объединения по интересам, социальной направленности и пр. элементами гражданского общества никак не являются. Права человека и права гражданина не тождественны друг другу, что неоднократно доказывал председатель Конституционного суда В. Зорькин. Собственно говоря, это ясно и так, с тех пор, когда появились международные акты о правах человека как человека и гражданина как гражданина (Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Пакт о гражданских и политических правах и Факультативный протокол к нему 1966 г., Пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. и др.). И если вдруг сама партия о самой себе говорит, что именно на данных направлениях у нее провалы, то это следовало бы оценить с точки зрения федерального законодательства. Чего здесь фактически больше: полезной самокритики или неудовлетворительное следование закону?

За три дня до конференции «Единой России» высший представитель партии и председатель правительства Российской Федерации Д. Медведев в своей статье, адресованной широкой общественности в непартийном СМИ, сделал ряд заявлений. Конспективно:

нужны ли политические партии в XXI веке?

у партии налицо дефицит доверия со стороны населения;

мы мало и скучно говорим о сделанном и плохо объясняем, что и зачем будем делать;

слишком редко даём людям заявить свою позицию на партийных площадках;

не научились слушать «внешних» контролеров: профессиональных журналистов, блогеров, активистов соцсетей, тех, кто занимается журналистскими расследованиями;

у некоторых членов партии — чванство и хамство. И что надо бы сделать.

В публикации нет ни слова о формировании общественного мнения или о политическом образовании и воспитании граждан. Из её контекста ясно: председателю партии понятно, что сейчас не до этого, потому что партия «Единая Россия» оказывается всё дальше и дальше от зоны доверия граждан. Без доверия — кто же поверит такому пропагандисту, агитатору или проповеднику? Однако впереди выборы. Надо побеждать. А, как победить при таком дефиците доверия?

Казалось бы, при такой самокритичности и адекватной самооценке любой партии накануне выборов надо перестроить партийные ряды, произвести кардинальную ротацию партийных кадров, пойти, как максимум, на обмен партийных документов. Показать людям — в поисках их доверия — как партия обновляется. В ходе обмена партийных документов можно было бы перепроверить лидеров на формализм, чванство и чинушество, а не ждать, пока об этом напишут в соцсетях. Дать дорогу новым людям. И главное — сделать все внутрипартийные процессы публичными, прямоэфирными. Показать всему обществу тех партийцев, с которых можно брать пример. Рассказать об опыте работы низовых парторганизаций, если есть что рассказать.

Оноре Домье. Чиновники. 1834

Политическая конференция партии «Единая Россия» и должна была бы стать таким образцом, что подтвердила бы и её стенограмма. Но пока не стала. Сразу после открытия заместитель секретаря Генсовета А. Грибов поспешил уверить Д. Медведева, что его программная статья задала такой ритм, что уже стартовала большая и содержательная дискуссия по новым задачам и новым смыслам (?!). Что работу надо поставить на системную основу. Начать с себя. Но первый же выступающий, секретарь Нижегородского регионального отделения стал рассказывать не об опыте нижегородской парторганизации, а о том, как вся партия исполняет поручение Д. Медведева, данное полгода назад о необходимости «подключения к реализации нацпроектов» и что об этой работе ему еще расскажут в будущем аналитическом докладе. Сейчас же стараемся настроить работу наших региональных и местных отделений таким образом, для того, чтобы у каждого нашего гражданина было понимание, как именно изменится его жизнь по ходу реализации национальных проектов. И надо бы еще создать «некие терминалы, сервисы, которые позволили бы сформировать обратную связь».

Председатель отреагировал так: «Просьба: очень подробно не надо, потому что у нас плюс-минус 12 выступлений. Поэтому конспективно». Следующая выступающая предложила создать многофункциональный портал «Национальные проекты глазами людей», где любой житель может зайти на сайт, в социальные сети, либо скачать приложение, и найти непосредственно тот объект национального проекта, который находится вблизи на территории, где он живет. Руководитель рабочей группы президиума Генсовета по защите прав дольщиков проинформировал об инициативе будущего создания вместе с непартийными организациями центра профессиональной юридической помощи. Секретарь Белгородского регионального отделения партии пыталась увлечь присутствующих темой цифровизации общественных приемных партии и попросила о поддержке в этом. Представитель припартийной «Молодой Гвардии» порекомендовала «почаще обновлять приложение «Единой России» и попросила Д. Медведева подписать первую футболку с фирменным партийным стилем. «До первой стирки», пошутил председатель. Еще один выступающий, не раскрывая тему взаимодействия с некоммерческими организациями, сообщил, что региональным НКО банально не хватает денег и у них излишняя бюрократия и слишком сложная отчетность. Говорилось о том, что партия может привлечь бизнес к решению и этих проблем. На конференции поддержали мысль председателя о необходимости быстро помогать журналистам, прессе, блогерам, вскрывающим острые социальные проблемы. Поговорили о практике предварительного голосования, о высшей партийной школе и о том, что она дает и кому.

Рупор СМИ

Конференция завершилась выступлением Д. Медведева. Как он выразился, «мы специально придумали ее в середине года для того, чтобы пройтись по наиболее актуальным вопросам жизни партии. Ради этого я и написал свою статью «Единая Россия: курс на перемены». Надо отдать должное председателю: он живо реагировал на все выступления, часто иронично (можно почитать стенограмму). И концовка речи оказалась концептуально схожей с замыслом данной статьи:

партийные кандидаты должны обязательно публиковать те предложения, те инициативы, ради выполнения которых они хотят участвовать в партии. Тогда их моральное обязательство приобретет уже письменный характер, что очень важно. Избиратели всегда смогут сказать: «Слушай, ты же об этом говорил. Вот это зафиксировано. Почему ты ничего не делаешь?». С другой стороны, мы поймем, с чем идет конкретный кандидат. Чего скрывать, действительно бывают разные ситуации, люди разные бывают (жаль, что на эту тему вообще не говорили на конференции — А.М.);

еще одна позиция — это повышение открытости нашей партии. Нужно наладить работу по организации общественного обсуждения решений партии. По поводу общественных приемных: давайте их обновим, модернизируем, расширим перечень сервисов, которые могут использовать люди. В том числе имея в виду электронную обработку обращений граждан.

Конференция окончилась. Диалог партии и граждан должен обновиться. Может быть, будут услышаны и такие мои мысли.

Дмитрий Медведев Kremlin.ru

Для того, чтобы достичь целей национальных проектов и вместе с ними национальных целей развития, не следует продолжать увлекаться всякого рода созерцанием типа мониторинга и прочего. Не надо делать партийную работу лично опасной для сотрудников органов власти. Надо непосредственно включаться в процесс осуществления нацпроектов, быть внутри них, а не снаружи. Хотя это и очень увлекательное занятие — контрольно-надзорная деятельность и доносительство. Лучше подставлять плечо или меняться местами с нерадивыми исполнителями.

И второе. По существу: приемные граждан, даже если они общественные, это когда люди идут, а ты сидишь. Правильнее будет, если идут не люди, а к людям. Общественные приемные правящей партии — это нонсенс, намекающий на неэффективность её правления. И вопрос: куда потом переадресуются эти обращения граждан? Государству? Или общественная приемная партии — это уже конечная инстанция в решении — хотя бы, к примеру — проблем ЖКХ? В рейтинге проблем, с которыми обращаются люди, эти проблемы давным-давно на первом месте. Или даже еще выше.