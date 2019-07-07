Афины , , 08:58 — REGNUM

В Греции проходят досрочные парламентские выборы. Сегодня, 7 июля, по всей стране открылись избирательные участки.

Избирательные участки будут работать с 7:00 по местному времени до 19:00. Предварительные итоги выборов министерство внутренних дел Греции обещает опубликовать уже после 21:00.

По данным МВД Греции, в списках избирателей — 9,9 млн человек. Голосование на выборах является обязательным, но наказания за неучастие в выборах не предусмотрено.

Очередей на избирательных участках пока нет, однако к вечеру они вполне могут появиться.

Как ране сообщало ИА REGNUM, правящая в Греции Коалиция радикальных левых сил СИРИЗА потерпела поражение на выборах в Европейский парламент. После этого, лидер СИРИЗА премьер-министр Алексис Ципрас попросил президента Греции провести досрочные парламентские выборы.

Опросы показывают, что СИРИЗА вполне может потерять власть и правительство будет формировать консервативная «Новая демократия».