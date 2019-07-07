Москва, , 08:01 — REGNUM

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич (Смоленская область) прокомментировал получение Украиной первой в своей истории партии американской нефти. Соответствующее заявление Клинцевич опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Нефть Interpolit.ru

Ранее на Украине пресс-служба Одесского морского порта сообщила, что первая в истории страны партия американской нефти разгружается в порту. Американский танкер Wisdom Venture доставил на Украину 75 тысяч тонн нефти из США. Данная нефть будет отправлена в Кременчугский НПЗ по нефтепроводу «Одесса — Кременчуг».

Клинцевич отметил, что украинские власти теперь будут восторженно разглагольствовать о том, что США им помогают, а Украина якобы избавилась от российских энергоресурсов. При этом конечно же будет замалчиваться вопрос о том, а сколько Украина заплатила за эту нефть.

«Представляю, сколько мы теперь услышим восторженных возгласов насчет того, что зависимости Украины от российских энергоресурсов приходит конец. Как говорится, вперед и с песней. Вот только на задний план ушел главный вопрос: сколько Киев заплатил за американскую нефть», — написал сенатор.