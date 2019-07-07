Ужгород, Украина, , 07:43 — REGNUM

В сети интернет активно обсуждают странное поведение президента Украины Владимира Зеленского на совещании в Закарпатье.

Видеозапись с совещания была опубликована в социальных сетях под названием «Зеленский сыграл Добкина-младшего».

На видеозаписи видно как Зеленский сидит на совещании Закарпатской таможни с довольно странным и напряженным выражением лица. Президент постоянно осматривается, меняет позу, пытается переделать выражение лица, а также часто пьёт воду.

Причина столь странного поведения президента Украины не известна. Пользователи сети считают, что либо Зеленский просто очень устал, либо «принял нечто сильнодействующее».

Название видеозаписи отсылает к давней истории 2016 года, когда народный депутат Добкин-младший попал на видеозапись в несовсем адекватном состоянии. Тогда Добкин прямо в зале Верховной рады прятался за колонной и вел себя очень странно. Пользователи сети тогда предположили, что депутат находится под воздействием наркотиков, но сам Добкин все отрицал.