Луганск, , 03:33 — REGNUM

Идеологические разногласия заставили солдата Вооруженных сил Украины применить оружие в отношении группы националистов батальона «Азов». Боец тяжело ранил двух оппонентов, сообщает 6 июля «Луганский информационный центр» со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР.

Как пояснил представитель пресс-службы Иван Филипоненко, разногласия в политической оценке текущих событий между военнослужащим 30-й бригады ВСУ Елистаровым и националистами подразделения «Азов» не были решены в ходе прений, что вынудило бойца открыть огонь по оппонентам из автомата.

«Военнослужащий второго батальона 30-й бригады рядовой Елистаров открыл огонь из автомата по националистам, в результате два «азовца» с ранениями различной степени тяжести госпитализированы», — прокомментировал произошедшие 5 июля события Филипоненко.

В настоящее время стрелявший задержан.

Ранее 4 июля, по словам представителя пресс-службы, в районе населенного пункта Золотое в результате пьяной ссоры был застрелен военнослужащий 54-й бригады ВСУ. Командование подразделения попыталось скрыть обстоятельства гибели солдата, представив его смерть как результат обстрела со стороны ЛНР.

Морально-психологическое состояние бойцов и командиров ВСУ все более ухудшается, в связи с чем сообщения о «пьяных разборках» с применением огнестрельного оружия и других неуставных отношениях появляются все чаще.

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