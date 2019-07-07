Лондон, 7 июля 2019, 03:06 — REGNUM
Нелестную характеристику президенту США Дональду Трампу дал посол Великобритании в США Ким Даррок. Цитаты из направленных в британский МИД сообщений дипломата публикует 6 июля The Telegraph.
Среди характеристик президента США Дональза Трампа в сообщениях британского посла присутствуют эпитеты «неумелый», «небезопасный» и «некомпетентный».
Кроме того, посол Великобритании предрек президентской карьере Трампа довольно печальный конец: «Карьера Трампа может закончиться позором», — отметил дипломат.
Существующие конфликты в Белом доме по поводу актуальных вопросов Даррок описал как «драки на ножах».
В МИД Великобритании прокомментировали высказывания посла, заявив о том, что обязанность дипломатов давать правительству честную и неприкрытую информацию о ситуации в странах их работы. Однако их взгляды не обязательно совпадают с мнением министров и правительства.