Киев, , 01:33 — REGNUM

Не дожидаться негативного развития событий и написать заявление об уходе самостоятельно рекомендовал руководителям таможенных служб четырех западных областей президент Украины Владимир Зеленский. Об этом глава государства заявил 6 июля, сообщает пресс-служба президента.

Представляя нового главу Закарпатской области Игоря Бондаренко, Зеленский заявил о намерении начать серьезную борьбу с контрабандой. Такое заявление президент сделал в здании таможни Закарпатья, куда он прибыл в сопровождении и.о. председателя СБУ Ивана Баканова, руководителя администрации президента Андрей Богдана и нового главы таможенной службы Украины Максима Нефедова.

В таком составе в Ужгород президент приехал для того, чтобы продемонстрировать серьезность намерений контрабандистам и людям, которые их «крышуют».

Зеленский также заявил о грядущих чистках в таможенной, пограничной службах региона, а также прокуратуре, в связи с чем рекомендовал сложить полномочия руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможенных служб.

«Если нет, то их уволят другим способом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что президент Украины отстранил от должностей 15 руководителей областей, а в его пресс-службе заявили о намерении отправить в отставку и остальных глав регионов.