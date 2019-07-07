Тегеран, , 00:40 — REGNUM

Антииранские санкции США являются террористическим актом, способным развязать полноценную экономическую войну, заявил президент Ирана Хасан Рухани во время телефонного разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает 6 июля пресс-служба президента Ирана.

Хасан Рухани Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Рухани, Иран в течение последних 14 месяцев со стратегическим терпением старается сохранить Совместный всеобъемлющий план действий несмотря на санкции США.

Введенные против Ирана американские санкции президент назвал террористическим актом, заявив также, что «продолжение этой экономической войны может привести к другим угрозам в регионе и мире».

Только отмена всех санкций может стать началом положительного развития отношений между Ираном и «шестеркой стран».

Со своей стороны президент Макрон заявил о том, что Евросоюз выступают решительно против выхода США из договора: «ЕС хочет, чтобы СВКБ выжил, и мы делаем все возможное в этом отношении». По словам французского лидера, Париж готов удвоить усилия в этом направлении.

Напомним, Совместный всеобъемлющий план действий относительно ядерной программы Тегерана был подписан между «шестеркой стран» (США, России, Китаем, Великобританией, Францией и Германий) и Ираном в июле 2015 года. В мае 2018 президент США Дональд Трамп заявил о выходе из договора в связи с тем, что Иран якобы нарушает договоренности и продолжает разработку ядерного оружия.