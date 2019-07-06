Тбилиси, , 23:35 — REGNUM

В столице Грузии 6 июля прошел второй марш-шествие, участники которого выступали с двумя главными лозунгами: «Россия — оккупант» и «Гахария, уходи». Участники мероприятия по установившейся за последние 17 дней традиции собрались к 19:00 часам у здания парламента Грузии, где провели получасовой митинг, высказали свои оценки действий властей и требования, затем выстроились и направились вначале на площадь Свободы, а оттуда по улице Леонидзе через кварталы старого района Сололаки поднялись на гору Мтацминда, почти у самой вершины которой над городом возвышается дом, так называемый «бизнес-центр», где живет председатель правящей партии «Грузинская мечта», олигарх Бидзина Иванишвили.

Акция-шествие проходила достаточно шумно, под свисты и гудки из детских свистулек и дудок, издаваемые как взрослыми участниками шествия, так и детьми, которых они привели с собой. Предприимчивые уличные торговцы, которые обычно продавали флажки и свистульки для гуляющих по проспекту Руставели туристов с детьми или местных жителей, теперь сопровождали шествие, предлагая свой товар участникам акции.

Процессия демонстрантов остановилась на площади Свободы, где еще раз организаторы митинга зафиксировали свои требования и обратились к Бидзине Иванишвили:

«Бидзина Иванишвили, ты смотришь на нас сверху. От тебя зависит прекращение этого протеста. Гахария должен уйти», — прокричал в рупор один из ораторов.

Следующая остановка была чуть выше, у дома министра внутренних дел Георгия Гахарии, отставки которого с 20 июня требуют, но никак не добьются оппозиция и ее сторонники. Вместе с призывами покинуть пост, участники акции принесли к дому министра чучело с перевязанными красной лентой глазами. А на плакатах, с которыми шли демонстранты, вместе с другими призывами было написано: «Не ослепляй».

Требование отставки Гахария участники шествия зафиксировали у бизнес-центра Иванишвили, а затем разошлись, пообещав, что не прекратят протестного движения до тех пор, пока лидер правящей партии «Грузинская мечта» не удовлетворит их главное требование.

Параллельно Тбилиси акция протеста проходила и у дома Бидзины Иванишвили в приморском поселке Шекветили. Ни в столице, ни в курортном поселке к участникам шествия никто не вышел.

Аналогичное шествие прошло в Тбилиси и 29 июня. Оно было более многолюдным, потому что оппозиции удалось привезти в столицу своих сторонников и активистов из регионов страны. В первом марше протеста в первых рядах шли лидеры оппозиционных нынешней власти партий — «Единого национального движения», «Европейской Грузии» и более мелких партнерских организаций. На этот раз лидеры оппозиции в рядах демонстрантов и ораторов не фигурировали. Лишь некоторые из них скромно стояли поотдаль и тепло приветствовали знакомых и друзей.

Напомним, что начиная с 20 июня в Тбилиси проходят акции протеста под лозунгами «Россия — оккупант», «Гахарию — в отставку» и «Выборы по пропорциональной системе». Поводом для движения протеста стал визит депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, который в ранге председателя Межпарламентской ассамблеи православия должен был вести в здании парламента Грузии 26-ю сессию МАП. Соратники Саакашвили из «Единого национального движения» и их единомышленники из «Европейской Грузии» ворвались в зал заседаний, обвинили Гаврилова в «оккупации» кресла председателя парламента и сорвали сессию. А за стенами парламента начались акции протеста против российской «оккупации» и с требованиями отставки главы МВД, председателя парламента и проведения следующих парламентских выборов по пропорциональной системе.

Председатель парламента был отправлен в отставку спустя два дня после «эпопеи» с Гавриловым, затем лидер правящей партии заявил о готовности к консультациям по переходу на пропорциональную систему выборов в парламент. Первоначально такие уступки были одобрены оппозицией, но после негативных оценок со стороны Саакашвили те возобновили критику правительства. Акции в Тбилиси не прекращаются. Они начинаются каждый день в 19:00 часов и заканчиваются поздно ночью уже следующего дня. Формально организаторами акции называются гражданские активисты и студенты, но их слаженный характер и наличие множества сценических элементов говорят о том, что за этими акциями стоит «поднаторевшая» в подобной активности политическая сила.