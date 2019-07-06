Элиста, , 22:46 — REGNUM

Бывший участник КВН, член Общественной палаты Москвы Сангаджи Тарбаев может быть выдвинут представителем исполнительных органов власти Республики Калмыкия исполняющим обязанности главы Калмыкии Бату Хасиковым в случае его избрания на пост руководителя республики.

Флаг Калмыкии

О том, что сенатором от Калмыкии в случае, если Бату Хасиков избавится от приставки «врио» главы республики, станет участник КВН — бывший капитан команды «Сборная РУДН», продюсер сериала «Даешь молодежь!» Сангаджи Тарбаев, сообщил «Московский комсомолец» в Калмыкии 6 июля со ссылкой на собственные источники. По данным издания, Тарбаев предложение, сделанное ему Хасиковым, принял. В случае избрания сенатором он готов избавиться от бизнеса: на данный момент он является совладельцем телекомпании My Way Productions, фирмы Fight Nights, проводящей турниры по смешанным единоборствам, а также «Всемирной ассоциации выпускников вузов» .

Напомним, выборы главы Калмыкии состоятся в единый день голосования 8 сентября. На данный момент для участия в выборах выдвинулись шесть кандидатов. Пост сенатора от исполнительной власти Калмыкии занимает Юрий Бирюков — его полномочия истекают в сентябре.

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