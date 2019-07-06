Екатеринбург, , 18:46 — REGNUM

Задержание и арест помощника уральского полпреда Николая Цуканова Александра Воробьёва немогли бы произойти, если бы не было серьёзных оснований. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил бывший председатель Свердловской областной думы Вячеслав Сурганов.

Николай Цуканов Kremlin.ru

«В самом крайнем случае, если то, что сказали про помощника, является действительностью, то на такой крайний случай реакция может быть самая крайняя. Есть общепринятые подходы в каждом государстве, что делать, когда происходит измена Родине. Тут особая ситуация», — отметил Сурганов.

Он констатировал, что точку в вопросе поставит суд, и это общепринято. Но в данном случае не было бы этого задержания, если бы не было серьёзных оснований для этого.

«Какие-то отдельные детали сейчас обсуждать не стоит. Всё это никчемные разговоры для социальных сетей. Сам факт — беспрецедентный, конечно. С этой точки зрения и надо это обсуждать случившееся», — сказал политик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Воробьёв был задержан 4 июля органами ФСБ по подозрению в измене. А 5 июля Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.

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