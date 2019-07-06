Москва, , 18:38 — REGNUM

Заявление генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, который назвал отказ Российской Федерации от ракет 9М729 условием «спасения» Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД), прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Йенс Столтенберг (cc) NATO North Atlantic Treaty Organization

«Он (способ Столтенберга сохранить договор о РСМД) выглядит как отговорка, — написал сенатор на своей странице в Twitter. — … А США не хотят отказаться от систем ПРО в Европе?«

Пушков отметил, что на днях видный американский эксперт ему сказал, что предлог для выхода из договора в США искали «слишком многие.

Как передавало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил журналистам, что нестабильность в мире значительно усилится без существования ДРСМД.

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