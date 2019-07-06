Екатеринбург, , 18:33 — REGNUM

Говорить об отставке уральского полпреда Николая Цуканова после ареста его помощника по подозрению в госизмене можно лишь разобравшись в том, насколько тесными были их рабочие отношения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Коркин (ЛДПР).

Александр Воробьев (в центре) на церемонии открытия регионального студенческого центра в Тюмени. 20 февраля 2019 года Uralfo.gov.ru

«Конечно, это не мой помощник, не знаю многих подробностей, и полностью прокомментировать ситуацию не могу. Скажу лишь несколько вещей. Во-первых, нужно понять, насколько тесно Воробьёв работал с полпредом, насколько он действительно выполнял обязанности его помощника. Не то, что он числился помощником, а насколько выполнял эти обязанности, это разные вещи. И после этого уже понимать, насколько полпред должен отвечать за действия помощника. Это примерно то же самое, что отец за сына, сын за отца. Насколько тесными были их рабочие отношения, чтобы можно было о чём-то судить?» — сказал депутат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, помощник Цуканова Александр Воробьёв был арестован в Москве по подозрению в государственной измене. У него нашли польский паспорт. 8 июля Воробьёв может быт уволен. Решение примет полпред.

Добавим, с 2010 года трудовые пути Цуканова и Воробьёва тесно переплетались. За исключением небольших промежутков времени второй работал в команде первого. Это было и в то время, когда Цуканов возглавлял Калининградскую область, и в тот период, когда он был полпредом в Северо-Западном федеральном округе, и в тот небольшой промежуток времени, когда нынешний уральский полпред был помощником Владимира Путина.

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