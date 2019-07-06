Санкт-Петербург, , 18:14 — REGNUM

Санкт-Петербургская избирательная комиссия сегодня, 6 июля, зарегистрировала троих кандидатов на пост губернатора Санкт-Петербурга, выдвинутых ранее партиями «Справедливая Россия», «Гражданская платформа» и КПРФ.

Флаг Санкт-Петербурга

От партии «Справедливая Россия» зарегистрирована депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, секретарь бюро совета Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Надежда Тихонова. От «Гражданской платформы» на главный пост в исполнительной власти города баллотируется еще один депутат Заксобрания, вузовский преподаватель Михаил Амосов, ранее состоявший в партии «Яблоко». Компартию Российской Федерации на выборах губернатора Санкт-Петербурга будет представлять депутат Госдумы от КПРФ, известный кинорежиссер Владимир Бортко.

Эти трое кандидатов собрали необходимое количество достоверных подписей муниципальных депутатов Петербурга, тем самым они прошли муниципальный фильтр, а потому смогут продолжить свою кампанию и будут включены в избирательный бюллетень на выборах 8 сентября 2019 года.

Решение по кандидатуре врио губернатора Санкт-Петербурга, самовыдвиженца Александра Беглова, ранее сдавшего в свою поддержку 162 подписи муниципальных депутатов и 80 331 подпись избирателей, будет принято в ближайшие дни.

Сегодня же Горизбирком Петербурга отказал в регистрации в качестве кандидатов на пост губернатора троим малоизвестным выдвиженцам, которые не предоставили необходимое количество подписей избирателей и муниципалов.

Ранее Горизбирком отказал в регистрации кандидату от ЛДПР, экс-депутату Заксобрания Петербурга Олегу Капитанову, который несколько дней назад был назначен главой городского комитета по межнациональным отношениям и миграционной политике, после чего был исключен из ЛДПР. Капитанову не хватило всего восьми подписей для прохождения муниципального фильтра.

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Как сообщало ИА REGNUM, о своем желании баллотироваться на пост губернатора ранее комиссию уведомили 28 человек. Однако необходимое количество подписей в Горизбирком сдали только Беглов, Бортко, Амосов и Тихонова.

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